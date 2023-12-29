سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والمساكن بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات والمساكن .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" والآخر عميل سيئ النية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدا عن متحصلات نشاطهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.