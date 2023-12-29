حصاد أنشطة وفعاليات وزارة الثقافة خلال 2023.. افتتاح 18 منشأة بتكلفة 262 مليون جنيه.. وتنظيم 25 ألف فعالية.. وتنفيذ 5 آلاف نشاط بـ ‏‏"حياة كريمة" والمناطق الآمنة بديل العشوائيات

أعلنت وزارة الثقافة، حصاد إنجازاتها على مدار العام 2023، من فعاليات وأنشطة تُمثل أهم مفردات الخدمة الثقافية التي تسعى الوزارة دائمًا تقديمها للجمهور المصرى بمختلف شرائحه.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "لقد شهدت وزارة الثقافة المصرية هذا العام 2023، عبر قطاعاتها المتعددة، حراكًا ثقافيًا، حققت بموجبه أهم المحاور الاستراتيجية التي تضمنتها "رؤية مصر 2030 "، حيث شهد هذا العام افتتاح 18 منشأة ثقافية بتكلفة 262 مليون جنيه وتدشين 6 مكتبات متنقلة بالمحافظات، وتنظيم 25 ألف فعالية منها 5 آلاف فعالية موجهة لأهالي قرى المبادرة الرئاسية ‏‏"حياة كريمة" والمناطق الآمنة بديل العشوائيات والمناطق الحدودية،وتزويد مكتبات المدارس والجامعات ب70 ألف نسخة كتاب وتنظيم 22 مهرجانًا دوليًا ومحليًا، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات داخل وخارج مصر، وإصدار 900 عنوانا جديدا في مجالات النشر المختلفة وتقديم 1100 ليلة عرض مسرحي بالقاهرة والمحافظات وقرى "حياة كريمة".

كما تم تنظيم 29 مسابقة لاكتشاف المواهب ودعم ذوي الهمم وإقامة 4000 فعالية سينمائية ضمن مبادرات 'سينما الشعب' و'السينما في الجامعة"، وتسجيل "النقش على المعادن" بقوائم التراث الثقافي غير المادي وزيادة عدد العناصر المسجلة بمنظمة اليونسكو لـ 8 عناصر، وتنظيم 350 معرضًا للفنون التشكيلية و200 فعالية دولية لتعزيز التعاون الثقافي وحفظ التراث، وتوقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات العاملة لبناء الإنسان ودعم اكتشاف المواهب.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن عام 2023 كان حافلًا بالأنشطة والفعاليات، والتي حرصت من خلالها وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، على الوصول بالمنتج الثقافي لأبعد نقطة في مصر تحقيق العدالة الثقافية وفقًا لاستراتيجية الدولة 2030 لبناء إنسان مصري مثقف وقادر على مجابهة التحديات المستقبلية.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى حرص الوزارة على مواصلة الجهود إزاء استثمار مختلف إمكاناتها لدعم الموهوبين والمبدعين،وتنمية قدرات ذوي الهمم، وعمل برامج متنوعة للتمكين الثقافي لمختلف الفئات، مع الحرص على مد جسور التعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية داخل وخارج مصر..

وجاءت أبرز إنجازات الوزارة كالتالي:

• افتتاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 18 منشأة ثقافية

نجحت الوزارة خلال العام في إدخال 18 منشأة إلى العمل، والتي تنوعت ما بين مشروعات الإنشاء ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل، بلغت تكلفتها الإجمالية قرابة 262 مليون، حيث تم افتتاح: "المكتبة المركزية ومجمع الخدمات الطلابية بأكاديمية الفنون، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة ببا في محافظة بني سويف، مسرح ميامي، مكتبة ضاحية السلام والمكتبة العامة وفرع السيرك القومي في العريش، قصر ثقافة نجع حمادي ومكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، مسرح السامر بالعجوزة، المركز الثقافي "مكتبة مدينة الشروق" بالقاهرة، بيت التراث المصري، قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومكتبة مصر العامة ببني عديات في محافظة أسيوط، و"كشك كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وبقرية الأبعدية في محافظة البحيرة والتي تشملهما المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب تدشين مشروع المكتبات المتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك من أمام مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى الريف المصري في 6 محافظات هي هى ( قنا - الأقصر - المنيا - البحيرة – الدقهلية – دمياط)

• التعاون المحلي والدُولي

وضمن خطة الوزارة لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين المؤسسات والجهات العاملة في المجال الثقافي دوليًا، إلى جانب التعاون مع الوزارات والمؤسسات العاملة على بناء الإنسان المصري، وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وقعت الوزارة عددًا من بروتوكولات التعاون المحلية والدولية، إضافة إلى المشاركة في العديد من الفعاليات الدُولية التي تؤكد الريادة الثقافية المصرية.

وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس جامعة الأزهر بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة، يهدف إلى تعزيز وتدعيم أوجه الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ محور بناء الإنسان المصري، وصقله ثقافيًا وتوعويًا، بما يخدم تأصيل مفاهيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي بين الجميع، كما شهد وزيرا الثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الثقافة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال تطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من رسوم متحركة وبرامج للأطفال، ووقعت وزيرة الثقافة اتفاقية تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم التعاون المشترك فى مجالات تدريب الكوادر الثقافية، ودعم واكتشاف الموهوبين، والعمل على نشر عروض المسارح المتنقلة فى المحافظات المختلفة، والمشاركة فى حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة، وقعت، بروتوكولا للتعاون، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للتعاون في مجالات الإتاحة، واكتشاف الموهوبين،وتحقيق العدالة الثقافية لذوي الهمم.

كما شهدت وزير الثقافة توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، واتحاد المعاهد الأوروبية "EUNIC"، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "دوائر الإبداع.. كريتيف سيركيلز"، وذلك بمقر الوزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، كما وقعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بروتوكول تعاون، مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية، يهدف إلى تنمية التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتوعوية، والعمل على تبسيط المنجز العلمي وتقديمه في صورة رسائل توعوية للجمهور للارتقاء بالوعي الثقافي والمعرفي لكافة فئات المجتمع، ووقع المجلس الأعلى للثقافة بروتوكول تعاون مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر، بشأن أوجه التعاون المشترك بين الجهتين من أجل تطوير قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر.

وعلى الجانب الدولي، شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في فعاليات الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي كجزء من مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما شاركت وزيرة الثقافة في منتدى بكين الثقافى، بجمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة وزير الثقافة والسياحة الصينى، وشهدت وزيرة الثقافة في ختام عام التعاون الإنساني المصري الروسي بموسكو، حيث عرضت وزارة الثقافة " بالية أوزوريس" واقامت معرض الحرف اليدوية، إضافة إلى مشاركة وزيرة الثقافة في افتتاح الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي حلت عليه مصر ضيف شرف للمرة الأولى في تاريخ المهرجان حيث أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا للمشاركة مثلت كافة قطاعاتها

وشاركت مصر في فعاليات دولية منها مؤتمر "حماية وإعادة الممتلكات الثقافية"، الذي نظمته الهند تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومنظمات دولية أخرى، اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمدينة سوسة- تونس لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربي، والنسخة الثانية من بينالى متحف بيهار بالهند فى المشروع الفنى تحت عنوان Together we art، وحضور الاجتماع الحادي عشر للجنة الملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤتمر الدولي للمجلس الدولي للأرشيف بأبو ظبي، للمشاركة في الاجتماع الثامن لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية التي ستنظر في ملفات التسجيل على سجل التراث العمراني العربي، وذلك بمقر من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

• الهيئة العامة لقصور الثقافة

شهدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، نشاطًا ملحوظا خلال عام 2023، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بتنفيذ أكثر من 14 ألف فعالية، حيث تم تنفيذ 495 فعالية، بـ 17 قرية، في 4 محافظات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما شاركت الهيئة بمبادرة "أنت الحياة" بقرى المبادرة، ونفذت 42 فعالية في 8 محافظات، ونفذت الهيئة 230 فعالية ببرنامج "ترسيخ قيم وممارسات المواطنة" بمحافظة المنيا، وفي مشروعات الإسكان الآمن "بديل العشوائيات"، نفذت الهيئة 3789 فعالية، في 13 منطقة من 5 محافظات، وتتضمن برنامج الفعاليات برامج اكتشاف المواهب والعروض الفنية والندوات الثقافية وورش تعليم الحرف اليدوية والتراثية.

وقامت الهيئة بتفعيل مبادرة"سينما الشعب"، بـ (20) دار عرض داخل قصور الثقافة، في 17 محافظة، وشارك الهيئة بمبادرة "ثقافتنا في اجازتنا" بالمحافظات الساحلية من خلال تنظيم 3527 فعالية.

وأطلقت الهيئة مشروع "السينما في الجامعة" لطلاب جامعة عين شمس، لتعليم فنون السينما، و"ابدأ حلمك... السينما بين إيديك"، من خلال تنظيم 8 معسكرات سينمائية، تم خلالهم تنفيذ 22 ورشة عمل، في 11 محافظة.

وخلال شهر رمضان احتفت الهيئة بليالي رمضان الثقافية من خلال تنظيم 1056 فعالية في المحافظات المصرية، وفي مجال النشر أصدرت الهيئة 125 إصدارًا متنوعًا من السلاسل الثقافية والإبداعية والفكرية والدراسات النقدية والشعبية إضافة إلى جانب 76 من المجلات الثقافية والدوريات، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب (54)"، بمحموعة من العناوين الجديدة والإصدارات والسلاسل بالهيئة، حيث بلغ إجمالي ما أصدرته من عناوين جديدة في المعرض 66 عنوانا، ووصل عدد النسخ المباعة بالمعرض 74851 نسخة كتاب، كما شاركت في 26 معرضًا للكتاب في 8 محافظات، ونظمت وشاركت في 11 مهرجانًا وملتقى، منها "مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون -الدورة العاشرة-، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30 – شارك فيه 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف أقاليم مصر-، مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشرة، الدورة الخامسة لملتقى أفلام المحاولة مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي"، إضافة إلى الاحتفالية الفنية بقصر ثقافة العريش.

وبلغ عدد الندوات التي نظمتها الهيئة خلال العام، وناقشت كثيرًا من الموضوعات التى تهم المجتمع وتساهم في تأصيل الهوية وبناء الإنسان نحو 3317 فعالية، وفي مجال البرامج التدريبية نفذت الهيئة 250 دورة تدريبية لتنمية مهارات وتطوير أداء العاملين، استفاد منها 2012 موظف.

وفي إطار التعاون مع وزارة الأوقاف، نظمت الهيئة مجموعة من الفعاليات التوعوية، بلغت 1012 فعالية، كما شاركت الهيئة في فعاليات عام "القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية" بـ 562 فعالية ثقافية، تنوعت بين معارض حرف فنية وكتب وحفلات توقيع وأمسيات شعرية وعروض فنية ومعارض كتاب وورش حرف وفعاليات للأطفال.

• دار الأوبرا المصرية:

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ٨٩٠ فعالية ثقافية وفنية، وتم خلالها تقديم ألوان فنية جادة ومتنوعة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وصون التراث الفني الإنساني المحلى والعالمي، كما أتاحت الفرصة لشباب الفنانين للتعبير عن أنفسهم، حيث تم تقديم 150على المسرح الكبير، 155 بالمسرح الصغير، 113 بمسرح الجمهورية، 120 بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، 46 بالمسرح المكشوف، 80 بمسرح أوبرا دمنهور، 56 بمعهد الموسيقى العربية، و2 بمسرح النافورة، إلى جانب 14 ليلة للدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدولى للموسيقى والغناء، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي من "الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادي السينما، نادي فنون الأوبرا"، فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية، ووصل عددها إلى 82 نشاطًا بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 72 معرضًا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

واستضافت مسارح دار الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها: مهرجان المسرح العالمي لأكاديمية الفنون، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير، حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، ملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، احتفالية 80 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، احتفالية الملتقى الدولي لفنون الخط العربي، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، مهرجان القاهرة للفيلم القصير، مهرجان جمعية الفيلم وغيرها.

• قطاع صندوق التنمية الثقافية

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، خلال العام بمركز الإبداع التابعة له، 345 ندوة وصالونًا ثقافيًا، ناقشوا العديد من القضايا التي تسهم في تعزيز القيم الإيجابية والمحافظ على الهوية المصرية ومكافحة التطرف الفكري، كما تم تقديم 483 عرضًا مسرحيًا وفنيًا، وتنوعت العروض ما بين الحفلات الفنية للفرق الموسيقية والعروض المسرحية للكبار والصغار إلى جانب العروض السينمائية، فيما قدم مركزا الحرية للإبداع وجمال عبد الناصر بالإسكندرية عددًا من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام وبلغ عددها 478 فعالية.

كما عمل الصندوق على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب ممن خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، والتى بلغ عددها 470 دورة في مجالات "الفن التشكيلي، الغناء العربي والموسيقى، العزف على العود، تصنيع العرائس، فنون المسرح والتمثيل، الإنشاد الديني، كتابة القصة، موزاييك فسيفساء"، إضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والفنية منها "مسابقة المكعبات الذهبية، المواهب الذهبية، الصوت الذهبي"، وفي إطار برامج دمج ذوي القدرات الخاصة نظم القطاع 52 نشاطًا تنوع بين الورش والعروض الفنية والموسيقى وندوات ثقافية والورش التدريبية.

وقدم القطاع دعمًا لعدد كبير من المكتبات العامة ومكتبات الجامعات وقصور الثقافة، ومكتبات مراكز الشباب، ومكتبات مدارس عدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظات، بأجمالي عدد كتب 19246 كتاب، وشارك القطاع في 12 معرضًا داخليًا للكتاب بالقاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء.

كما نظم قطاع الصندوق عددًا من المهرجانات والملتقيات الدُولية، تحقيقا للريادة الثقافة المصرية، منها "الدورة 27 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، الدورة 14 من ملتقى القاهرة الدُولي للرسوم المتحركة".

وفي مجال حفظ وصون الفنون التراثية، نظم القطاع 133 حفلًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية والتراثية، إلى جانب إقامة ورش عمل أسبوعية لتدريب الأطفال وذوى القدرات على فنون الأراجوز ببيت السحيمي، وشارك مركز الحرف بالفسطاط في العديد من المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية.





• الهيئة المصرية العامة للكتاب

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار"على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، بمركز مصر للمعارض الدولية، وحلت عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني "شخصية معرض كتاب الأطفال"، وضم البرنامج الثقافي للمعرض قرابة الـ500 فعالية ثقافية متنوعة، وشارك به 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي: المجر-جمهورية الدومينيكان– وعدد من المؤسسات العربية، وخُصص للمرة الأولى جناح لدور النشر الناشئة التي تقدمت للمشاركة بالدورة الـ54، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، وبلغ مساحة الجناح 45 مترًا، كما تم به إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "الثقافة والفن للجميع"، تمثلت في طرح إصدار بأسعار مخفضة تبدأ من 1 جنيه حتى 20 جنيهًا، وذلك لتشجيع زوار المعرض على اقتناء الكتب والقراءة، وصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 3 ملاين و600 ألف زائر.

وأصدرت الهيئة خلال العام 450 عنوانًا تنوعت بين النشر العام والسلاسل وكتب الأطفال والمجلات، وأصدرت الهيئة قرارًا باستئناف سلسلة أدباء القرن العشرين، كما صدرت سلسلة "حكايات النصر"، احتفاءً بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، إلى جانب إطلاق مشروع "استعادة طه حسين"، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لوفاة عميد الأدب العربي، حيث يقدم 12 عنوانًا تنوعت بين التأليف والتأليف المشترك والترجمة.

ونظمت الهيئة 23 معرضًا داخليًا في القاهرة والمحافظات، منها: "فيصل الرمضاني، الأوبرا، مكتبة الإسكندرية، كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، بور سعيد، رأس البر، نادي قضاة المنيا، شرم الشيخ، دمنهور، سوهاج، جامعة الأزهر"، كما شاركت في 12 معرضا دُوليًا منها "تونس، أبو ظبي، الشارقة القرائي لكتب الطفل، الشارقة الدولي، الرباط، الدوحة، غانا، عمان، كينيا، صربيا".

وتتعاون الهيئة مع وزارة الأوقاف في عدة مشروعات منها سلسلة "رؤية" التى صدر منها 64 كتابًا باللغة العربية و84 كتابًا بـ 14 لغة أجنبية، وسلسلة "رؤية للنشء" التي أصدر 24 كتابًا باللغة العربية، و31 كتابًا باللغات الأجنبية.

• الجهاز القومي التنسيق الحضاري

عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، على استكمال خطة عدد من المشروعات والمبادرات التى يُنفذها في القاهرة والمحافظات من أجل حماية وحفظ وصون التراث الحضاري المصري.

حيث سارع الجهاز بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع تصور لإنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات مشاهير وعظماء مصر في مختلف المجالات تخليدًا لذكراهم وبما يليق بهم وبانجازاتهم ويكون فيه مساحات لخلق فرصة للأجيال للاطلاع علي إنجازاتهم، ومتحفًا لأعمالهم وقطع أثرية من المقابر القديمة والسيرة الذاتية تكريمًا لهم، من خلال اقتراح مزار الخالدين كامتداد لمشروع ذاكرة المدينة - عاش هنا - حكاية شارع – لحظات، والعمل على مشروع إحياء منزل الأديب محمود عباس العقاد في أسوان بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان مع وضع تصور للمبنى ليكون مركزا تنويريا.

كما يعمل الجهاز على وضع مقترحات لإعادة صياغة الفضاءات والساحة والميادين العامة في القاهرة والمحافظات ومنها "المرحلة الثانية لمشروع تطوير ميدان الجامع الكبير والمحيط العمراني بمدينة سيوة في مرسى مطروح، المرحل الثانية لمشروع إعادة إحياء قرية القرنة الجديدة– قرية حسن فتحي في الأقصر، تطوير ساحة مسجد الإمام الشافعي، تأهيل ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تطوير ميدان المحطة (الشهداء) بمدينة الإسكندرية، تطوير ساحة عدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية.

وضمن برنامج تنمية الموهوبين والمبدعين، نظم الجهاز "مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومُدن العالم الإسلامي" احتفالًا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وأطلق مسابقة اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فيــــنيسيا الدولي للعمارة في دورته 18، جاء هذا العام بعنوانThe Laboratory of the Future أو معمل المستقبل، كما تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية للوصول إلي أفضل تصميم عدد 14 كشك للكتب وغيرها من الأنشطة تقدم لها 174 مشروعا، وأطلق الجهاز تحت رعايـة رئيـس مجلـس الـوزراء ووزارة الثقافـة تصميــم المياديــن وعناصــر فــرش الطــرق والفراغــات المفتوحــة بالمــدن الرئيســية وعواصــم محافظـات جمهوريـة مصـر العربيـة، وذلك للحصـول علــي أفكار مبتكـرة لتصميــم وصياغــة الرؤيــة الجماليــة لبعــض مــن مياديــن المحافظــات، كما نظم الجهاز عددًا من الندوات والفعاليات الثقافية التي ناقشت العمارة التقليدية والتراثية.

ويستكمل الجهاز إعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشئات ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك لأهميتها فى جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وربطها بالبيانات الوصفية حيث تم حصر 7057 عقارًا في 23 محافظة، وجاري العمل على حصر باقي المحافظات، إلى جانب استكمال أعمال التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية.

كما يعمل الجهاز على مشروع رفع الصورة البصرية للمناطق التراثية، ومنها المرحلة الأولى لرفع كفاءة شارع فؤاد بالإسكندرية، وضع تصور لقرية حسن فتحي بباريس في محافظة الوادي الجديد التى تقع على مساحة 70 فدانا.

أما في مشروع لافتات المباني التراثية تم الانتهاء هذا العام من 200 لوحة موزعين علي محافظتي القاهرة بأحياء "الزمالك، مصر الجديدة، بولاق أبو العلا" وجاري العمل على إعداد 200 لوحة لأحياء "الزيتون، حي القبة، عابدين، العمرانية"، وفي مشروع "عاش هنا" وصل عدد الشخصيات التى وثق لها المشروع منذ انطلاقه إلى 965 شخصية، أما مشروع "حكاية شارع" تم الانتهاء من تنفيذ 265 لوحة مقسمة علي (55 محافظة الإسكندرية - 50 محافظة الجيزة - 160 محافظة القاهرة) ويستهدف المشروع تنفيذ 50 لوحة في المرحلة السادسة بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

• المركز القومي للترجمة

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 122 عنوانًا مترجما خلال العام منها: الجزء الخامس من القاموس الموسوعي في العلوم النفيس، موسوعة علم الاجتماع، مغامرة المنهج، التدين والحراك في مصر، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، مقدمة في الأناجيل الثلاثة، الكتاب البري" وغيرهم من الموضوعات التى تناقش وتطرح كافة القضايا المشكلات.

وأطلق المركز 12 نسخة من مسابقة "كشاف المترجمين" في الجامعات والمحافظات والتى تهدف إلى اكتشاف ودعم جيل جديد من المترجمين في كافة مجالات الآداب والفنون، كما منح 5 جوائز في الترجمة وهي "جابر عصفور في مجال الآداب والدراسات النقدية "الدورة الثانية"، جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية "الدورة الثانية"، سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم "الدورة الثانية"، ثروة عكاشة لترجمة الفنون من العربية وإليها "الدورة الثانية"، الترجمة للشباب "الدورة الثانية".

وقدم المركز 100 فعالية ثقافية وفكرية خلال العام تنوعت بين الندوات وعروض الكتب إلى جانب حفلات توقيع الإصدارات والاحتفال بشباب ورواد المترجمين، وأهدى المركز إصداراته إلى 43 مؤسسة حكومية وأهلية وجامعات مصرية والمكتبات العامة والسفارات المراكز الثقافية في الداخل والخارج، وشارك المركز بإصدارته في 10 معارض للكتب داخلية وخارجية.

• دار الكتب والوثائق القومية

شهدت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، خلال العام، عددًا من الإنجازات ففي مجال رقمنة الوثائق تم الانتهاء من تصوير نحو 38 ألف لقطة، ومراجعة 500 ألف لقطة، وتحويل 4007 أسطوانة موسيقية إلى ملفات رقمية، ورقمنة من الميكروفيلم نحو 4800 عنوان دورية، بعدد لقطات 960 ألف لقطة، ورقمنة 2000 كتاب، و12 ألف مجلد و900 مخطوط.

أقامت الدار 430 فعالية في بمقرها والمكتبات الفرعية التابع لها ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل، وتنوعت تلك الفعاليات ما بين ورش عمل ومسابقات ثقافية وملتقيات، منها "الاحتفال بمئوية سيد درويش، الانتهاء من ترميم المصحف الحجازي النادر الذي يعود عمره إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إطلاق مشروع "الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر" كما نظمت 86 فعالية متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطبعت الدار خلال العام 40 عنوانًا من الكتب التراثية والتاريخية من خلال مراكزها العلمية المتخصصة مثل مركز تحقيق التراث، ومركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ومن بين أهم العناوين التي أصدرتها الدار: العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون، الحسن بن الهيثم "جزئين"، أيام العرب في الجاهلية، كامل الكيلاني، دار الكتب المصرية ١٨٧٠-٢٠٢٠، محمد علي وعصره، صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن، البرلمان المصري في الصحافة المصرية (ببليوجرافيا)، ومعجم المصطلحات الصيدلانية.

وشاركت في 18 معرضا داخليا ودوليا من بينها "القاهرة الدولي للكتاب، ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي، أكاديمية ناصر العسكرية، المنصورة للكتاب، بورسعيد للكتاب، بالإضافة إلى افتتاح منفذ بيع لإصدارات الدار بنادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس، الرياض الدولي للكتاب، الشارقة الدولي للكتاب، عمان الدولي للكتاب، كما شاركت الدار في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمكتبات IFLA وكونجرس المجلس الدولي للأرشيف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما منحت الدار خلال العام 22473 رقم إيداع لدور النشر المختلفة، واستقبلت قاعاتها نحو 18 ألف زائر، تم الاطلاع على 30 ألف مقتنى، واستقبلت دار الوثائق نحو 6 آلاف مستفيد وتم تصوير 10 آلاف لقطة عادية و2100 لقطة ميكروفيلم.

وفي مجال الترميم، تم الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر الذي يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول، إضافة إلى جهود الترميم اليدوي حيث تم ترميم 200 مطبوع و1000 ورقة مخطوطة، بينما أنجزت جهود الترميم الآلي 220 مطبوع، وعلى صعيد ترميم الرق تم تدعيم 160 صحيفة وترميم 200 من الصحائف، وتم الترميم اليدوي لعدد 20 ألف وثيقة والترميم الآلي لنحو 4 آلاف وثيقة، وترميم 130 خريطة بين متوسطة وشديدة التهالك.

• الأكاديمية المصرية للفنون بروما

نظمت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة هبة يوسف، عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي عبرت عن الثقافة والهوية المصرية، حيث تم تنفيذ 4 ورشة عمل لأطفال عدد من المدارس الدولية بروما، تناولت رموز الأبجدية الهيروغليفية إلى جانب معرض فوتوغرافيا، وندوة عن الآثار اليونانية والرومانية المغمورة بالمياه بالإسكندرية، وعرض ريستال أوبرالي للفنانة الإيطالية بيانكا داموري، وبعض الفنانين الإيطاليين بعنوان "كليوباترا... جسر محبة بين مصر وإيطاليا"، وندوة علمية عن تأسيس مدينة القاهرة خلال العصر الفاطمي علي يد جوهر الصقلي، مع تقديم فيديو من إعداد الأكاديمية عن روائع الفنون والتحف الإسلامية ذات التأثيرات الفاطمية بإيطاليا، احتفاءً بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، إضافة إلى عرض موسيقي لإحدى الفرق المحلية بصقلية، إلى جانب تكريم عدد من الأثريين الإيطاليين الذين شاركوا في البعثات الخاصة بالتنقيب والحفائر بالمواقع الأثرية المختلفة بمصر.

كما احتفلت الأكاديمية باليوم العالمي للتراث بإقامة معرض للحرف التقليدية والتراثية مثل الخزف والبردي والزجاج المموه بالمينا والمذهب، المعادن المشغولة، الحلي التراثية، الجلود، الأخشاب، السجاد، بالإضافة إلى الأزياء الشعبية المصرية، وتقديم بعض الأكلات والمشروبات التقليدية المصرية والتي تمثل جزءا أساسيا من التراث الثقافي غير المادي للشعوب، وعرض فيديو عن الـ 7 مواقع الأثرية المصرية المسجلة علي قائمة التراث المادي لليونسكو، وفيديو آخر عن 7 عناصر المسجلة على القائمة التمثيلية وقائمة الصون العاجل للتراث الغير مادي لليونسكو.

كما نظمت الأكاديمية مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، مشاركة في برنامج مؤسسة Open House، وذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر في الأول من يونيه، وذلك للترويج لمسار العائلة المقدسة بالتزامن مع نجاح الدولة المصرية في إدراج وتسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المصاحبة لرحلة دخول العائلة المقدسة إلي مصر"، علي القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو في نوفمبر الماضي، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الاحتفاء بالذكري الخمسون لانتصارات حرب أكتوبر المجيد، اليوم العالمي للطفولة والذي يتم الاحتفاء به في شهر نوفمبر من كل عام، اليوم العالمى للغة العربية يوم 18 ديسمبر.

وعلى مدار العام استقبلت الأكاديمية أطفال المدارس الإيطالية والدولية، وكذلك الأسر والأفراد لزيارة المعرض الدائم لمستنسخات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.



• قطاع الفنون التشكيلية

نظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، 596 فعالية ثقافية وإبداعية تنوعت بين الندوات، الورش الفنية، الحفلات الموسيقية، المسابقات والصالونات الثقافية، المبادرات الفنية والاجتماعية منها "مبادرة انت مش لوحدك الشهرية للأطفال ذوي القدرات الخاصة والأيتام، وبستان الإبداع"، وأقام القطاع 298 فاعلية فنية تنوعت بين المعارض الفردية والجماعية، المعارض الخاصة بالشباب، المعارض الخاصة بمواهب ذوي القدرات الخاصة، معارض الحرف التراثية منها "صالون النحت، التقاء الفنانين على طريق الحرير، يوبيل النصر.

• أكاديمية الفنون

نظمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 149 فعالية فنية وثقافية وأنشطة طلابية متنوعة بين الورش والمهرجانات والحفلات الفنية والعروض المسرحية للطلاب، وعدد من الزيارات المتبادلة وبرتوكولات التعاون بين الأكاديمية والجامعات والأكاديميات المختلفة بهدف إثراء التعاون فى مجالات البحث العلمي والتدريب المشترك والاستشارات والأنشطة الطلابية وتوظيف الخبرات الإدارية فى دعم جودة العملية التعليمية.

كما شاركت الأكاديمية في عدد من الفعاليات الدولية بهدف اكتساب وتبادل الخبرات حيث شارك المعهد العالي للفنون المسرحية في الاولمبياد العالمي للمسرح بالعاصمة المجرية بودابست،وحصد المعهد العالي للباليه الجوائز الثلاثة الأولى فى مسابقه dance world cup والتي أقيمت في مصر للمرة الأولى، حيث تم تأهيل كل الطلاب المشاركين للسفر إلى البرتغال للمشاركة فى النهائيات، ونظمت المؤتمر الدولي العلمي السادس للفنون الإفريقية بعنوان "الفنون المصرية وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني" من خلال منصة الأكاديمية بمشاركة 16 دولة، وشارك فيلم "الترعة" للمعهد العالي للسينما في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76"، واستقبلت الأكاديمية وفد رسمي من دولة كوت ديفوار فى إطار نشاط دولة " كوت ديفوار" فى معرفة واستكشاف التجربة المصرية فى التكنولوجيا التطبيقية التى تقدمها أكاديمية الفنون.

• قطاع الإنتاج الثقافي

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، خلال العام 2023، عبر البيوت الفنية والمراكز التابعة له، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث نظمت رئاسة القطاع 12 احتفالية وأمسية فنية للاحتفاء بالأحداث والرموز الوطنية، 15 ليلة رمضانية في النسخة السابعة من البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، 15 ليلة فنية ضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي"، إلى جانب تنظيم عدد من الاحتفاليات الفنية، والتي استهدفت الاحتفاء بالأحداث الوطنية لتعميق مفاهيم الانتماء: "ذكرى حرب أكتوبر 1973م، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، و7 أمسيات شهرية تعمل على التعريف برموز ومناسبات الوطن ضمن فعاليات "بهجة الروح"، تضمنت مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة من "موسيقى، وإنشاد ديني، وغناء، وفنون شعبية، وغيرها"، وتم خلالها إدماج العديد من فرق ذوي الهمم للمشاركة بهذه الفعاليات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، ونظمت رئاسة القطاع الدورة السادسة من "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، لاكتشاف المواهب وتعميق الولاء للوطن.



المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

تنوعت أنشطة المركز، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ما بين الإصدارات المتخصصة، والحفلات الفنية الغنائية، والندوات والدراسات التفاعلية، إلى جانب توثيق العروض المسرحية، وإنتاج أفلام تسجيلية، إلى جانب افتتاح متحف "رموز ورواد الفن المصري"، الذي يوثق تاريخ رموز الفن المصري، 7 إصدارت في مجال المطبوعات والنشر المسرحي، ونظم 7 فعاليات فنية و5 من الندوات والدراسات النقدية التفاعلية لمناقشة العديد من الأعمال المسرحية إنتاج المركز، وقام المركز بتوثيق 12عرضًا مسرحيًا من إنتاج البيت الفني للمسرح، وقدم المركز 5 عروض مسرحية على مسارح الوزارة، وقام المركز بإعداد وإنتاج 13 فيلما مابين "تسجيلي- وثائقي" بالمناسبات الثقافية.

البيت الفني للمسرح

قام البيت الفني للمسرح، بإنتاج 19 عرضًا مسرحيًا جديدًا خلال عام 2023 حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، وشهدت بعض العروض لافتة "كامل العدد"، منها "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" من إنتاج مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "توتة توتة" أول عروض مبادرة "ولد هنا" إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "نور فى عالم البحور" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال،"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد.

أقام البيت الفني للمسرح 166 ليلة عرض مسرحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال فرقة مسرح المواجهة والتجوال، في: "قنا- العريش- دمياط- الغربية- السويس- الغربية- الدقهلية- أسيوط- المنيا- الوادي الجديد- الفيوم- سوهاج- حلايب وشلاتين- جنوب سيناء- شمال سيناء- بني سويف- بورسعيد".

المركز القومي للسينما

أقام المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة الـ24، وعلى صعيد العروض السينمائية والندوات المتخصصة، تم إقامة 42 عرضا سينمائيًا بمركز الثقافة السينمائية، ونادي سينما أوبرا دمنهور، ونادي السينما المستقلة بالهناجر، ونادي سينما أوبرا الإسكندرية، وعقب كل فيلم تم إقامة ندوة لمناقشة الفيلم، بواقع 42 ندوة نقدية لمناقشة العروض السينمائية،

كما شارك المركز بمجموعة من الأفلام، في 16 مهرجانًا دوليًا: "نيبال، بيروت، جرش، كوريا الجنوبية، المجر، البرتغال، الأكوادور، تونس، المكسيك، صربيا، كوبا، ألبانيا، المغرب"، وقام المركز بتنظيم 4 ورش فنية، لذوي القدرات الخاصة "ورش رسم كاريكاتير– وورشة حكي للأطفال"، وورشة الصحافة المرئية.

وأنتج المركز 3 أفلام تسجيلية وتحريك، وهي: فيلم (بليغ.. عاشق النغم) إخراج حسين بكر، فيلم (المعهد العالي للسينما) إخراج محمود سالم، فيلم (بعد نظر) إخراج رانية محمود، كما قام المركز بترميم 4 أفلام لعرضهم بمهرجان الإسماعيلية الدولي بالدورة الرابعة والعشرين وهي: (وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم- مقدمة حامد سعيد- الخروج من الظل- أوان البحر).

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

قدم البيت للفنون الشعبية والإستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، 160 حفلًا فنيًا من خلال فرقه الفنية، بواقع 49 حفلًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، 39 حفلًا للفرقة القومية للفنون الشعبية، 72 حفلًا للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بالعديد من المناسبات بالتعاون مع قطاعات الوزارة، والمؤسسات المعنية.

مركز الهناجر للفنون

قام مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، بإنتاج 4 عروض مسرحية، هي: "حاول تفتكرنى"، "قرب.. قرب"، "أنوف حمراء"، كما استضاف مسرح مركز الهناجر للفنون قرابة 52 عرضًا مسرحيًا ضمن عدد من المهرجانات والملتقيات المتنوعة، وأقام "ملتقى الهناجر الثقافي" 12 لقاء احتفاءً بالأحداث والمناسبات الثقافية الوطنية بصفة شهرية، كما استضافت قاعة آدم حنين للمعارض بمركز الهناجر، العديد من المعارض التشكيلية على مدار العام.

مكتبة القاهرة الكبرى

نظمت المكتبة، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية خلال العام (150) حدثًا ثقافيًا متنوعًا، ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وعروض للكتب ومسابقات ومعارض فنية وجولات ثقافية، وتضمنت مختلف التخصصات المعرفية والأدبية والفنية كما يلي:- أنشطة الأطفال (20 حدثًا ثقافيًا)، أنشطة المرأة (5 أحداث ثقافية)، أنشطة الشباب (22حدثًا )، أنشطة ذوى الهمم (19نشاطًا)، أنشطة مكافحة التطرف الفكري (19 ندوة)، أنشطة تعزيز القيم الإيجابية (20 حدثًا ثقافيًا )، أنشطة حماية التراث (33 نشاطًا)، أنشطة تطوير المؤسسات الثقافية والرقمنة (9 ندوات وورش)، أنشطة خاصة بالتوعية بمخاطر تغير المناخ (3 أحداث ثقافية).



المجلس الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بدء دورة عمل لجان المجلس، تنفيذا لقرار وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة.

وشهد العام 2023 إقامة أكثر من 3000 ندوة ونشاط بالمجلس، كما تم تكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير، والتي بلغ عدد المتقدمين لها 10068 طفلًا بواقع 3480 من الذكور، و6588 من الإناث، حيث تقدم على الموقع الإلكتروني 9864 طفلًا، في حين تقدم 204 طفلًا بأعمالهم يدويًا.

كما تقدم لنيل الجائزة في جميع المجالات المُعلن عنها، أطفال من أغلب المحافظات، وتصدرت محافظة أسيوط بعدد موهوبين ضخم بلغ 3436 طفلًا موهوبًا، ثم الوادي الجديد وتقدم منها 747 طفلًا، ثم الجيزة 730 طفلًا، والقاهرة 679 طفلًا، والإسكندرية 650 طفلًا، وبورسعيد 376 طفلا، والدقهلية 339 طفلا، القليوبية 282 طفلا، البحيرة 272 طفلا، ودمياط 230 طفلا، والغربية 226 طفلا، المنيا 224 طفلا، الشرقية 196 طفلا، الفيوم 190 طفلا، سوهاج 184 طفلا، بني سويف 164 طفلا، الإسماعيلية 139 طفلا، قنا 160 طفلا، أسوان 114 طفلا، البحر الأحمر 121 طفلا، المنوفية 138 طفلا، شمال سيناء 88 طفلا، كفر الشيخ 159 طفلا، السويس 80 طفلا جنوب سيناء 77 طفلا، مطروح 40 طفلا والأقصر 34 طفلا.

وعدد من تقدم في فرع القصة بلغ 430 من الفئة العمرية الأولى، و399 من الفئة العمرية الثانية، أما في فرع الشعر فقد تقدم للفئة العمرية الأولى 167، وللفئة العمرية الثانية 334، بينما تقدم لفرع التأليف المسرحي 61 للفئة العمرية الأولى، و84 للفئة العمرية الثانية.

كما بلغ عدد المتقدمين في فرع الرسم 3642 للفئة العمرية الأولى، و3065 للفئة العمرية الثانية، في حين تقدم في فرع العزف 93 للفئة العمرية الأولى، و90 للفئة العمرية الثانية، كما تقدم 232 للفئة العمرية الأولى في فرع الغناء، و369 للفئة العمرية الثانية.

وفى فرع التطبيقات والمواقع تقدم للفئة العمرية الأولى 192، وللفئة العمرية الثانية 286، وتقدم في فرع الابتكارات العلمية 372 للفئة العمرية الأولى، و252 للفئة العمرية الثانية.

ونظم المركز القومي لثقافة الطفل، 2700 فعالية، تضمنت الورش الفنية والحكي والتفاعلية، مبادرات قومية منها "معاك" بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، " كن فاعلًا" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الصالونات والملتقيات والمنتديات، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، صالون في محبه الوطن، وغيرهم من الفعاليات الثقافية، إضافة إلى الدورات التدريبية، وتنفيذ 52 نشاطا لذوي القدرات الخاصة، وغيرهما من الفعاليات التى نظمها المركز على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي.