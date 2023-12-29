محافظ الشرقية يشدد علي إستيفاء كافة الشروط البيئية والقياسات الخاصة قبل تدشين أي منشآت

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

ومن جانبها قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لـ 14 موقع جديد لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (القرين - منيا القمح –فاقوس) و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 7 محطات شبكات محمول، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني

وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية

وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 94 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على 92 مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية، فضلًا عن استيفاء 2 مشروع لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ 5 منشآت وإجراء القياسات البيئية ل 4 منشآت للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

فضلًا عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 26 ورشة (تصليح سيارات – تصنيع ملابس).

بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات،

واسفر التفتيش عن استصدار قرارغلق لعدد 4 ورش وغلق شركة تعمل في مجال المكافحة الحيوية وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.