وزير الأوقاف يطلق من بورسعيد مبادرة: "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مبادرة: "حصن طفلك بالقران الكريم".

وزير الأوقاف يطلق مبادرة حصن طفلك بالقران الكريم

وأشار الوزير، خلال لقائه عدد من الأئمة والواعظات بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المباراة تهدف إلى احتضان الأطفال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية داخل أكثر من 5000 مسجد بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن المبادرة تتضمن مراجعة وتحفيظ القرآن الكريم والثقافة والآداب العامة، وستنظم مسابقات خاصة بهم في حفظ القرآن الكريم.

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد ومفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة، بمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

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