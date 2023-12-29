أهم الأطعمة التي يجب تناولها لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية

يعد الطقس البارد قاسيا على الجسم حيث تنتشر الفيروسات بسهولة أكبر خلال هذا الموسم من العام ولذلك من الأفضل تعزيز المناعة لمواجهة الخطر بكفاءة والوقاية من الامراض

وعلى الرغم من اتباع التدابير الوقائية لتجنب العدوى خلال الشتاء إلا أن الكثيرين قد يتعرضون للفيروسات والأمراض الموسمية ومن المعروف أن النظام الغذائي اليومي قد يساعد على مكافحة الأعراض المزعجة لبعض الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا ولذلك يمكن اعتماد بعض العلاجات المناعية التي ثبت علميا أنها تعزز نظام المناعة إليك ومجموعات من الأطعمة المغذية التي يفضل تناولها عندما تكون .

كما اكدت أخصائية التغذية ريانون لامبرت انه يجب اضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي قائلة مثل الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك والتي تحتوي على البكتيريا الحية التي تساعد على دعم صحة الأمعاء ودعم وظيفة المناعة .

واقترحت ريانون تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي والمخلل لإدخال البكتيريا الصديقة إلى جهازك الهضمي والمساعدة على استعادة هذا التوازن

وتابعت بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الفواكه مثل التوت والبرتقال والليمون والخضروات مثل البروكلي والسبانخ والجزر والشاي الأخضروالمكسرات والثوم والزنجبيل. كمااضافت ان بصيلات الثوم اللاذعة تحتوي على الأليسين وان هناك بعض الأبحاث تشير لوجود العنصر الميكروبي في الثوم والذى يساعد على مكافحة البكتيريا والفيروسات المرتبطة بأمراض نزلات البرد والإنفلونزا.

كما اقترحت إضافة الثوم إلى العشاء أو الغداء لتقديم الدعم صحتك كما أوضحت أن الزنجبيل له تاريخ طويل كعلاج عشبي للأمراض و يساعد على علاج الغثيان واضطراب المعدة ويمكنك إضافة الزنجبيل إلى مجموعة كاملة من الأطباق أويمكنك حتى شربه طازجا مع الشاي.