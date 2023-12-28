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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هزيمة مذلة لـ«توتنهام» من برايتون في الدوري الإنجليزي

سون في مباراة توتنهام
سون في مباراة توتنهام وبرايتون
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تلقى فريق توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الخميس، هزيمة مذلة من مضيفه برايتون أند هوف ألبيون برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برايتون على توتنهام في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما جاك هنشلوود في الدقيقة 11 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، وجواو بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، أضاف رفيس أستوبينان الهدف الثالث لطيور النورس في الدقيقة 63 من صناعة جيمس ميلنر.

وعاد بيدرو ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء أيضًا، لتغادر جماهير الفريق اللندني الملعب، عقب هذا الهدف، حيث كاد اللقاء أن ينتهي بهذه النتيجة.

وقلص أليجو فيليز الفارق بهدف للسبيرز في الدقيقة 81، ثم أحرز بن دافيز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن.

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