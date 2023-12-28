إمام عاشور يتحدث عن التتويج باللقب الأول مع الأهلي ويوجه رسالة للجماهير

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب ‏السوبر المصري بعد فوزه على موردن فيوتشر في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال “عاشور” في تصريحات تليفزيونية، أن هذا اللقب له طابع خاص لا سيما أنه أول ألقابه مع الأهلي. ‏

وأكد أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ‏ونجح في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، ورغم تعادل فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم الفوز المباراة خلال الشوطين الإضافيين.‏

ووجه عاشور الشكر لجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، وكافة الجماهير التي تدعم ‏الأهلي وتسانده أينما تواجد وفي جميع البطولات التي يشارك بها.‏

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري بداية بالنسبة إليه مع ‏الأهلي، وأن الفريق هدفه إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل الألقاب. ‏