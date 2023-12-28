تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة.

كانت رشا عبدالعال تباشر أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.