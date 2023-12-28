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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتكليف رشا عبدالعال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة.
كانت رشا عبدالعال تباشر أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

الضرائب المالية رئيس مصلحة الضرائب تكليف رشا عبدالعال محمد معيط