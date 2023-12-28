ضياء رشوان: قدمنا إطارا مقترحا لوقف الحرب على غزة.. وننتظر ردود كافة الأطراف

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إنه حتى الآن هناك إطار لمقترح ليس كاملًا من مصر؛ وذلك من أجل تقييم وجهات النظر فيما يخص الأطراف المعنية كلها سعيًا لحقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية أرسلت لكل الأطراف إطارا مقترحا من 3 مراحل لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف “رشوان” خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية تتناقش حول هذا الإطار منذ فترة مع أكثر من طرف، موضحًا أن مصر أرسلت المقترح للجميع، كما ناقشت الجميع.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن الدولة المصرية لم تقم بتلقي ردود رسمية بشكل واضح تتعلق بهذا الإطار، وبالتالي، فإن مصر تنتظر هذه الردود لتحويل الإطار من إطار مقترح إلى مقترح، ويعاد طرحه مرة أخرى على الرأي العام لكي يعرف الناس ماذا يجرى، وسيعرف كل مهتم بالشأن الفلسطيني إلى أي مرحلة وصلت الجهود المصرية من أجل حل هذا النزاع.

