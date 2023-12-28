المجلس الوطني الفلسطيني: لا لحكم غزة دون انسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إنه لا عودة لحكم قطاع غزة على ظهر دبابة أو بقوة الاحتلال والولايات المتحدة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة البرلمان العربي التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة تحت شعار ”نصرة فلسطين وغزة”، أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لأي قوى تقوم بذلك وتكون بموضع لا يختلف عن الاحتلال واعتبارها جهة عميلة متعاملة مع العدو، مطالبا بضرورة وقف الحرب وعودة النازحين من الشعب الفلسطيني داخل وطنهم الذين هجروا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وذلك إلى بيوتهم وأماكن سكنهم وانسحاب قوات الإحتلال من كل قطاع غزة.

وأكد فتوح، علي أن لا لحكم غزة دون انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار والسماح بحرية التحرك خروجًا ودخولًا من وإلى القطاع وادخال كل ما يحتاجه أهلنا هناك.