"تشجيع الصناعات اليدوية" ندوة بإعلام زفتى

عقد مركز النيل للإعلام زفتى فى محافظة الغربية، ندوة تثقيفية وتوعوية، فى أحد مصانع الكتان، بعنوان " تشجيع الصناعات اليدوية.. صناعة الكتان ومشتقاته " استهدفت تشجيع الصناعة اليدوية في مصر، انطلاقا من الحملة التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا "، وأعد اللقاء وأداره هبه يمانى بمركز النيل للإعلام بزفتى ، تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز.

تحدث في اللقاء الدكتورة الشيماء صلاح محروس دكتور الفلسفة الاقتصاد المنزلى قسم الملابس والمنسوجات قائلة أن الكتان يعتبر من المحاصيل الزراعية التي عرفها المصرى القديم فهم أول من قامو بتصنيع أليافه وبذوره ، ولفتت أن من مراحل تصنيع الكتان استخلاص الألياف ( شعر الكتان ) – تسريح الألياف – استخلاص الزيت من البذور وتصنيع البويات المستخلصة من الزيت الحار – غزل خيوط الكتان – صناعة الأعلاف.

وأشارت الدكتورة الشيماء ، إلى الآثار المترتبة على الصناعات الكتانية فلها آثار اقتصادية وعمرانية وبيئية من زيادة الدخل للعاملين بها حيث تكون العمالة موسمية في معظم شهور السنة ، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة .

وفى نهاية اللقاء أوصى المشاركين فى الندوة، بدراسة مساعدة الدولة في صناعة الكتان بدلا من تصديره حيث أن كل إنتاج المصنع يصدر للخارج في الصين وإيطاليا – فتح أسواق جديدة لمنتجات الكتان عن طريق الرعاية والإعلان لتسويق المعارض في جميع أنحاء الجمهورية ، ودراسة إنشاء مراكز تدريب للعمال وعمل دورات تأهيلية بمصانع الكتان والعمل على تأمينهم صحيا واجتماعيا.