مجلس جامعة بني سويف يوافق على إطلاق مبادرة السياحة الميسرة لذوي الإعاقة

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 228، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، على اطلاق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة بعنوان السياحة الميسرة لذوي الإعاقة بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق على أن تشمل ندوات توعوية بمدارس الأمل للصم عن الوعي السياحي بلغة الإشارة وتوفير مترجمين للغة الإشارة للمحتوى المقدم.

كما وافق المجلس أيضاً على تشكيل لجنة موائمة الامتحانات لذوي الإعاقة العقلية والسمعية والبصرية وضعاف البصر والتوحد على أن يتم تشكيل اللجنة من الكلية مع مراعاة الاختبار للمواصفات الملائمة للإعاقة على مستوى الجامعة، وعقد ورش عمل تدريبية في مجال تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على هامش المبادرات التوعوية التي تقوم بها الكلية في رحاب كلية التربية الرياضية جامعة حلوان ولمعلمي مدارس التربية الخاصة والدمج، بالإضافة إلى ترجمة كتيبات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بطريقة برايل، وعمل معرض ملابس مجاني بالتعاون مع جمعية أولادنا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.