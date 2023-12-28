«الأرصاد»: محافظات المنطقة الشرقية هي الأكثر تأثرًا بالأمطار اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء شتوية في أغلب محافظات الجمهورية حيث تشهد أمطارا بدأت منذ مساء أمس، وهي أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من محافظات السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس، أنّ تأثير المنخفض الجوي سيشهد ذروته اليوم، وهذا المنخفض موجود في طبقات الجو العليا ويتحرك من الغرب إلى الشرق.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أكثر محافظات الجمهورية تأثرا بأمطار اليوم الخميس هي محافظات المنطقة الشرقية وستكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض الأماكن من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة مثل الإسماعيلية والسويس بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وستكون الأمطار متوسطة على بعض الأماكن من القاهرة الكبرى والمنوفية والغربية والشرقية.

