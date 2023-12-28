«الصحة»: تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم وصرف 2.2 مليون وحدة دم ومشتقاتة خلال 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم، خلال الفترة من يناير الماضى إلى ديسمبر 2023، وذلك في إطار الحرص على توفير الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحملات تم تنظيمها في الأماكن الحيوية التي يتواجد فيها الجمهور كالنوادي، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تبرع عدد 540 متبرعا بالصفائح الدموية.

وأشار "عبد الغفار" إلى أنه تم إضافة 746 متبرعا جديدا لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين وتكريمهم بشكل سنوي في اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى توفير متبرعين لمرضى الوحدات العلاجية، والتي توفر خدماتها لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا وتحويل 204 متبرعا بالدم إلى التبرع بالفصيلة الممتدة، والتي توفر الدم للمريض من مجموعة محددة من المتبرعين.

وأضاف أنه يتم جمع وحدة الدم، وفصلها للحصول على كرات دم حمراء مكدسه، وبلازما، وصفائح دموية، موضحًا أنه تم صرف مليون و250 ألف وحدة دم ومشتقاته، من خلال 28 مركز لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية لتغطية احتياجات المريض من الدم ومشتقاته، مشدداً على انه يتم مراقبة الجودة يومياً لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامتة ومطابقته للمعايير القومية.

في ذات السياق نوهت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى الإنتهاء من ميكنة بنوك الدم وربط بنوك الدم عن طريق المشروع المصري السويسري لنظام إدارة الدم آلياً على مستوى الجمهورية وربطهم لإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وربطتها بمنظومة لجنة الفيروسات الكبدية لتسجيل المتبرعين الإيجابين لفحوصات فيروس "بي" و"سي" وفيروس نقص المناعة البشري في مصر لإحالة هؤلاء المتبرعين لتلقي العلاج، بالإضافة إلى الجدولة المستمرة لبروتوكول علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

وتابعت "نهاد" أنه تطبيقاً لخطة مركزية الفحص لأكياس الدم تم زيادة عدد الوحدات التي يتم فحص الفيروسات بها في بنوك الدم التابعة للوزارة من 650 ألف فحص إلى مليون و250 ألف فحص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامتة وفقاً للمعايير القومية لبنوك الدم.