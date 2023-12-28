رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إن قطاع غزة يعيش وضعا مأساويا ونرفض استهداف المدنيين في القطاع، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن دعمه الكامل للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسبانية العامة، كتب رئيس الوزراء الاشتراكي على منصّة إكس، أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق، أعبّر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو جوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتّحدة.

وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه من مصلحة الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، توترات مع حكومة نتنياهو التي اتهمته بدعم الإرهاب.