استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار اللحوم اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في الأسواق و محلات الجزارة المصرية ومنافذ البيع الخاصة بالحكومة سواء التابعة لوزارتي التموين والزراعة أو التابعة لجهاز الخدمات الوطنية وأمان والتي ساهمت بشكل كبير في السيطرة علي اسعار اللحوم وإعادة الاستقرار للاسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 و300 جنيه.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و360 جنيهًا حسب القطعة والمنطقة .

بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و280 جنيها.

ويبلغ سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و250 جنيه .

فيما سجل سعر عرق الفلتو البلدي نحو 370 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الروستو الكندوز إلى 360 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 300 و350 جنيها.

وبلغت أسعار الكبدة الكندوز نحو 300 إلى 350 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو الكبدة الضأن نحو 250 جنيه للكيلو.

فى حين بلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر نحو 210 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الكبدة الجملي ما بين 250 و280 جنيها.

فيما وصل سعر كيلو البرجر إلى 250 جنيها.

في المنافذ الحكومية، يتراوح سعر كيلو اللحمة الحمراء في المنافذ الحكومية ما بين 220 و280 جنيها.

أما عن اسعار اللحوم في منافذ وجمعيات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغ سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 195 جنيها للكيلو.

و سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 165 جنيها للكيلو الواحد.



وفي منافذ و شوادر وزارة الزراعة ، سجل سعر كيلو الكبدة المستوردة المجمدة نحو 140 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 190 و250 جنيها للكيلو .

بينما يصل سعر كيلو اللحوم الهندي إلى 170 جنيها للمفروم.

ويسجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 230 جنيها.