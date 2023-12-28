فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مراسلة "وفا"، باقتحام عدد كبير من الجيبات العسكرية المدينة من محوريها الغربي والجنوبي.

وأضافت ان دوريات الاحتلال جابت شوارع المدينة، وتحديدا الحي الغربي كاملا ومنطقة دوار العليمي، ووسط ميدان جمال عبد الناصر، ومنطقة دوار المسلخ في الحي الشرقي، وعدة محاور في الحي الجنوبي، ونشرت دورياتها الراجلة وقناصتها بين المنازل والأراضي الزراعية في أراضي جامعة خضوري غرب المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب، وحولت عددا من اسطحها الى اماكن لقناصتها.