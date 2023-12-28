بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 03:05 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 04ر54 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6786 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 80ر0 %. وتم تداول 4ر173 مليون سهم عبر 11297 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 09ر23 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5556 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 % من خلال تداول 9ر75 مليون سهم عبر 4696 صفقة نقدية بقيمة 8ر11 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 76ر66 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7439 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 %من خلال تداول 5ر97 مليون سهم عبر 6601 صفقة بقيمة 2ر36 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 76ر46 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5469 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 86ر0 % من خلال تداول 7ر52 مليون سهم عبر 3326 صفقة نقدية بقيمة 8ر9 ملايين دينار.