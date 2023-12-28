الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من المدينة.

وقال رازفوجايف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق البحر، ووفقا للمعلومات الأولية، جرى تدمير طائرة مسيرة واحدة، ولم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية في الوقت الحالي بحسب معلومات خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول".

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات ضد المدنيين والمنشآت الحيوية بطائرات مسيرة في عدد من مقاطعات روسيا.

كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.