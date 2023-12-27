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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن" يكرم أعضاء الأمانات النوعية المركزية لجهودهم خلال الانتخابات الرئاسية

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كرم حزب مستقبل عدد من أعضاء غرفة العمليات المركزية من الأمانات النوعية المركزية بالحزب، وذلك لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وجاء ذلك، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين شئون المجالس المحلية المركزية بالحزب.

وفي كلمته، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة أعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن الحزب قدم خلال الانتخابات الرئاسية ملحمة لم تحدث من قبل في المشهد السياسي، وحظي الحزب بإشادة كبيرة من الجميع، مشيرا إلى أن ما قام به الحزب مهمة قومية ومشهد ينعكس ايجابيا على مصر.

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد صبري، إن تكريم الأعضاء يأتي بعد جهد كبير سبق اجراء الانتخابات وتزامن مع التزام كافة الأعضاء ، معتبرا ما حققه الحزب في الاستحقاق الانتخابي إنجاز تاريخي كبير.

وفي نهاية الإحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم دروع التكريم.

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