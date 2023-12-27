موسكو: ندعم رغبة أذربيجان وأرمينيا في إبرام معاهدة السلام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا "ترى الإرادة السياسية" لأذربيجان وأرمينيا لإبرام اتفاق سلام، وتدعم هذه الخطوة.

وأضاف بيسكوف في تصريح أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم "إن الشيء الرئيسي هو أننا نرى وجود إرادة سياسية لدى الجانبين، سواء في باكو أو في يريفان. بالطبع، نحن نؤيد ذلك. ونعتقد أن إبرام مثل هذه المعاهدة سيكون مفيدًا لكل من البلدين ولصالحهما ولاستقرار السلام في المنطقة بأكملها".

وأشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان "تتجهان نحو استكمال العمل بشأن معاهدة السلام". وأضاف: "نأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. بالطبع ليس على حساب الجودة. ولهذا السبب، ننتظر مع الجميع الانتهاء من هذا العمل".

يُذكر أنه في 19 سبتمبر الماضي، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

بدورها، قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". ودعت روسيا الأطراف المتصارعة إلى منع سقوط ضحايا من المدنيين والعودة إلى الحل الدبلوماسي.

وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أنه تم التوصل إلى اتفاق بالتنسيق مع فرقة حفظ السلام الروسية لتعليق عملية مكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ.