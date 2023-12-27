النيابة: التحريات حول ضبط عاطل متهم بإدارة محل لفك شفرات القنوات الفضائية بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول ضبط عاطل لقيامه بإدارة محل لبيع أجهزة فك شفرات الريسيفر بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحجز المتهم على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول يقوم من خلاله ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المحل المشار إليه وبتفتيش المحل في حضوره عثر على "23 جهاز يسيفر مجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة دون ترخيص".

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.