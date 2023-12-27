الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقبرة "باب الرحمة" ويعتقل أحد حراس "الأقصى"

ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الأربعاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات الأقصى.

وأضافت أنه تم إغلاق مقبرة باب الرحمة بالكامل، والجيش وشرطة الاحتلال يمنعان الدخول إليها نهائيا، حيث تجري أعمال تصوير وجولات داخلها.

وقال شهود عيان، إن أحد المستوطنين اقتحم مقبرة باب الرحمة، وعلق رأس حمار على أحد القبور.