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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقبرة "باب الرحمة" ويعتقل أحد حراس "الأقصى"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مساء اليوم الأربعاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات الأقصى.

وأضافت أنه تم إغلاق مقبرة باب الرحمة بالكامل، والجيش وشرطة الاحتلال يمنعان الدخول إليها نهائيا، حيث تجري أعمال تصوير وجولات داخلها.

وقال شهود عيان، إن أحد المستوطنين اقتحم مقبرة باب الرحمة، وعلق رأس حمار على أحد القبور.

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