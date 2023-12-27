قاتل عشيق زوجته بدار السلام: "علمت بعلاقتهما من شقيقتي والجيران"

استمعت النيابة العامة إلي اعترافات المتهم بقتل عشيق زوجته، طعنًا بالسكين بمنطقة دار السلام.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه اكتشف خيانة زوجته بعدما أخبرته شقيقته بذلك، كما أكد له عدد من الجيران عدة مرات، وبمواجهته لزوجته أقرت بأنها على علاقة عاطفية مع شاب من نفس المنطقة، فطلب منها محادثته واستدراجه للشقة.

ويوم الواقعة اتصلت به ورتبت معه لقاء، فتخفى المتهم داخل الشقة، وكان ذلك بحضور شقيقته وصديقتها ليستقبله وغلق الباب عند دخوله.

وتابع المتهم فور دخول العشيق للمنزل صرخ متعديًا عليه بسكين قائلا : "الحقوني مراتي بتخوني وأنا بأخذ حقي" وانهال عليه بالطعنات حتى سقط المجني عليه جثة هامدة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطبيب الشرعي ، لبيان تعاطيه للمخدرات، وحجز متهمين آخرين علي ذمة التحريات.

وكانت قد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي سلاح الجريمه.



تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف "بائع خضار" مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.

