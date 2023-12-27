"التموين" تحدد الفئة العمرية المضافة على البطاقات التموينية

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حددت المواليد التي يتم اضافتهم على بطاقة التموين وهم للأسر الأكثر احتياجا وتكافل وكرامة وأبناء الشهداء والأرامل والمطلقات بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة الواحدة، على أن يكون عمر الطفل لا يقل عن 4 سنوات، مشيرا إلى أن إضافة المواليد تحتاج إلى مخصص مالي من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية اليوم عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الموازنة لمنظومة الدعم التمويني تقدر بنحو 127 مليار جنيه، منهم 91 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز، والباقي يكون مخصص للسلع التموينية، مشيرا إلى أن حجم المستفيدين من الخبز يصل إلى 70 مليون مواطن مصري.