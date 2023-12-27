تسليم 120 رأس ماشية بقرية ماقوسة بالمنيا ضمن برنامج "فرصة"

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، 120 رأس ماشية لـ 60 مواطناً بقرية ماقوسة بمركز المنيا، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفئات الأولى بالرعاية وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام في كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.