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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نكونكو وبروخا يقودان تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس

تشيلسى
تشيلسى
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو متابعة جولة "البوكسينج داى"، حيث يستضيف فريق تشيلسى نظيره كريستال بالاس، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وستكون تلك المباراة صعبة بالنسبة لتشيلسى أمام كريستال بالاس، الذي يسعى هو الآخر لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج المخيبة للآمال، بعدما حقق أربع انتصارات فقط خلال الدور الأول حتى الآن، و6 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة فى 8 جولات.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى المتوقع، كالتالى:
حراسة المرمى: جورحي بيتروفيتش.
خط الدفاع: جوستو _ تياجو سيلفا _ أكسيل ديساسي _ ليفي كولويل .
خط الوسط: ليسلي أجوتشوكو _ كونور كالاجر _ إنزو فيرنانديز .
خط الهجوم: مودريك _ نكونكو _ ارماندو بروخا .
ويحتل فريق تشيلسى المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة، بينما يقع فريق كريستال بالاس فى المركز الـ15 برصيد 18 نقطة. 

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي