اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في أوسيم

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع عقب اختلال توازنها بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باختلال توازنها وسقوطها من الطابق السابع جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.