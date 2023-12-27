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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع في أوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع عقب اختلال توازنها بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باختلال توازنها وسقوطها من الطابق السابع جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختل توازنها أجهزة الأمن مركز شرطة أوسيم اختلال توازنها لقيت ربة منزل مصرعها العثور على جثة ربة منزل العثور على جثة بمديرية أمن الجيزة بركة من الدماء مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة مديرية امن الجيزة