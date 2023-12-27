اليوم .. سموحة يستضيف طلائع الجيش على استاد الإسكندرية في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،نظيره طلائع الجيش ،في السابعة مساء اليوم الأربعاء ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

من جانبه ،طالب أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة ،لاعبيه ،بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام طلائع الجيش ،مؤكداً على أن التسجيل مبكراً سيصنع الفارق في سير المباراة .

في المقابل ،يأمل عبد الحميد بسيوني ،المدير الفني لفريق طلائع الجيش ،في خطف الثلاث نقاط ،والعودة من الإسكندرية بالفوز على الموج الأزرق ،لاستمرار سلسلة النتائج الإيجابية .

يدخل سموحة اللقاء في المركز الـ ١١ برصيد ١٣ نقطة من ٩مباريات ، من الفوز في ٣مباريات وخسارة مباراتين والتعادل في ٤ مباريات ، وسجل ٩ أهداف واستقبلت شباكه ١٠ أهداف.

و بينما طلائع الجيش خاض ٩ مباريات ،في المركز الثامن جمعهم خلالهم ١٤ نقطة ،من الفوز في ٤ مباريات وخسارة ٣ والتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه ١٠ أهداف واستقبلت شباكه ٨أهداف.