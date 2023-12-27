بيريرا يطير إلى البرتغال لقضاء إجازة الكريسماس

يترقب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، انتهاء منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقامة حاليا بالإمارات، للسفر إلى بلاده لقضاء إجازة أعياد رأس السنة الميلادية، الكريسماس.



وبيريرا موجود حاليا في الإمارات، رفقة نائبه محمد فاروق، حيث يعمل الثنائي كمراقبين لحكام بطولة كأس السوبر، والتي يشارك في إدارتها 14 حكما ومساعدا.



واتفق أن البرتغالي بيريرا، مع مسئولي اتحاد الكرة على السفر إلى البرتغال مباشرة من الإمارات، بعد انتهاء منافسات بطولة كأس السوبر غدا الخميس، على أن يقضي الخبير البرتغالي عدة أيام في البرتغال رفقة أسرته بالتزامن مع أعياد الكريسماس.