كوريا الجنوبية وبولندا تبحثان ضمان تنفيذ صفقات الأسلحة

جرت محادثات بين كوريا الجنوبية وبولندا، اليوم الثلاثاء، لضمان تنفيذ العقود الموقعة للأسلحة المتعددة بين الشركات الكورية والحكومة البولندية بالطريقة المتفق عليها.

تتصاعد المخاوف نتيجة لمؤشرات الحكومة البولندية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك، حيث يشير البعض إلى نية إعادة النظر في بعض عقود الأسلحة التي تم التوقيع عليها خلال فترة حكم الحكومة السابقة، مع التركيز على محاولة خفض الإنفاق في الميزانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تصريحًا عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يؤكد أن المناقشات مع الحكومة البولندية مستمرة من خلال القنوات الدبلوماسية، بهدف التأكد من استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين بغض النظر عن التغييرات الحكومية.

وكانت شركات الدفاع الكورية الجنوبية قد أبرمت عقود مبيعات للأسلحة بقيمة 13 إلى 14 مليار دولار مع بولندا هذا العام، والتي تشمل خططا لتسليم قاذفات صواريخ وطائرات مقاتلة ودبابات ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.

وفي العام الماضي، بلغت قيمة عقود التصدير مع بولندا 17.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 72% من إجمالي صادرات الأسلحة في صناعة الدفاع الكورية الجنوبية.

