بعد قرار وزارة الرياضة.. اللجنة الأوليمبية تقرر إيقاف هشام حطب

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الاجتماع الطاري الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء عقب قرار وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب وإعمالاً للائحة اللجنة الأولمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه في البدايه وبدأت الجلسه بعد خروجه لمناقشة ما يتعلق بموقفه عقب قرار وزير الرياضة.

وقرر مجلس اداره اللجنه الاولمبيه إيقاف المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.

كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصريه أن جميع القرارات تمت بحضور 9 اعضاء حضورياً وثلاثة أعضاء أون لاين بمجموع 12 عضوا من أصل 14 عضوا

وتمت اتخاذ القرارات بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين ب عدد 12 عضوا.