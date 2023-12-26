الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يعتمد على قوته الدفاعية أمام مانشستر يونايتد

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد إيمري على قوته الدفاعية في مواجهة مانشستر يونايتد، حيث يتكون خط الخلفي من ثلاثة لاعبين، وهم: إزري كونسا، دييجو كارلوس، وكليمونت لينجليت.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: إزري كونسا، دييجو كارلوس، كليمونت لينجليت، لوكاس ديني

خط الوسط: ليون بايلي، لياندير ديندونكير، دوجلاس لويز، جاكوب رامزي

خط الهجوم: جون ماكجين، أولي واتكينز

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

ويسعى أستون فيلا إلى الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، وتقليص الفارق بينه وبينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، إلى 6 نقاط فقط.