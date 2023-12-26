دار الأوبرا تُحيي ذكرى فنان الشعب سيد درويش غدًا

تُحيى دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لإحياء التراث الثقافي والفني احتفالا بمئوية فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، في السابعة مساء غد الأربعاء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، بحضور الفنان محمد درويش حفيد خالد الذكر.

وتحيى هذه الاحتفالية فرقة الورشة بقيادة الفنان حسن الجريتلي، والتي تضم مجموعة من أهم أعمال خالد الذكر سيد درويش، التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية.

وجاءت هذه الاحتفالية استمرارا لفعاليات النشاط الفني والفكري والثقافي، الذي تنظمه دار الأوبرا، وبمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش.

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة.