ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دار الأوبرا تُحيي ذكرى فنان الشعب سيد درويش غدًا

الموسيقار سيد درويش
الموسيقار سيد درويش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تُحيى دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لإحياء التراث الثقافي والفني احتفالا بمئوية فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، في السابعة مساء غد الأربعاء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، بحضور الفنان محمد درويش حفيد خالد الذكر.

وتحيى هذه الاحتفالية فرقة الورشة بقيادة الفنان حسن الجريتلي، والتي تضم مجموعة من أهم أعمال خالد الذكر سيد درويش، التى شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية.

وجاءت هذه الاحتفالية استمرارا لفعاليات النشاط الفني والفكري والثقافي، الذي تنظمه دار الأوبرا، وبمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش.

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة  للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة. 

دار الأوبرا المصرية سيد درويش الموسيقار سيد درويش مئوية فنان الشعب معهد الموسيقي العربية حفيد خالد الذكر حسن الجريتلي الموسيقى العربية