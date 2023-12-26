التحريات تكشف لغز واقعة مقتل مسن على يد فتاة ليل بالمرج

كشف تحريات المباحث في واقعة قيام فتاة بشنق مسن أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمنطقة المرج، أن الجريمة تم ارتكابها بدافع السرقة.

وأكدت التحريات أن المتهمة شنقت الضحية بطرحة، كما قامت بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن يبلغ من العمر 78 عاما، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع جزء من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها، ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي الفتاة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.