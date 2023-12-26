الطلاب ذوو الهمم بجامعة طنطا لـ"السيسي": شكراً يا ريس

أرسل طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بحضور شعبي غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 89.6% من مجموع أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها أيام 10-11- 12 ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة بلغت 66.8٪؜

كما قدم طلاب الجامعة من ذوي الهمم الشكر لرئيس الجمهورية للهدية التي تم تقديمها لهم اليوم في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بقاعة الاحتفالات بالجامعة ضمن برنامج "حاضنات الفائقين"، حيث تم توزيع أجهزة لاب توب للطلاب من ذوى الهمم (الإعاقة البصرية) بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات المصرية.