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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الطلاب ذوو الهمم بجامعة طنطا لـ"السيسي": شكراً يا ريس

طلاب جامعة طنطا من
طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم
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أرسل طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه وإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بحضور شعبي غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، بنسبة 89.6% من مجموع أصوات الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية التي تم عقدها أيام 10-11- 12 ديسمبر الجاري، بنسبة مشاركة بلغت 66.8٪؜

كما قدم طلاب الجامعة من ذوي الهمم الشكر لرئيس الجمهورية للهدية التي تم تقديمها لهم اليوم في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بقاعة الاحتفالات بالجامعة ضمن برنامج "حاضنات الفائقين"، حيث تم توزيع أجهزة لاب توب للطلاب من ذوى الهمم (الإعاقة البصرية) بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات المصرية.

طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم فترة رئاسية جديدة لمصر الانتخابات الرئاسية حاضنات الفائقين أجهزة لاب توب للطلاب من ذوى الهمم الإعاقة البصرية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي