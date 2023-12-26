ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم على فاركو بهدفين نظيفين

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يفوز على فاركو بهدفين نظيفين في الشوط الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري على نظيره فاركو بهدفين مقابل لاشيء خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

نجح عبد الغني محمد ،في التقدم لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة رقم ١٤، ثم أكد التقدم بنجامين بواتنج فى الدقيقة رقم ٣٥ ليتنهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر على فاركو بنتيجة ٢-٠ .

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني ،تغييرات في نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وفاركو ،بعد تدخل الأجهزة الفنية للفريقين خارج المستطيل الأخضر .

الشوط الاول الاتحاد السكندري فاركو الدوري الممتاز الاتحاد السكندري يفوز على فاركو بهدفين نظيفين