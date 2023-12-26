الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم على فاركو بهدفين نظيفين

تقدم فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري على نظيره فاركو بهدفين مقابل لاشيء خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

نجح عبد الغني محمد ،في التقدم لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة رقم ١٤، ثم أكد التقدم بنجامين بواتنج فى الدقيقة رقم ٣٥ ليتنهي الشوط الأول بتقدم زعيم الثغر على فاركو بنتيجة ٢-٠ .

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني ،تغييرات في نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وفاركو ،بعد تدخل الأجهزة الفنية للفريقين خارج المستطيل الأخضر .