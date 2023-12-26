تعاون بالذكاء الاصطناعي بين هيونداي وجوجل كلاود

قررت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية إتش.دي هيونداي، التي كانت تسمي بمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة، تعاونها مع شركة خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية جوجل كلاود، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي للشركة الكورية الجنوبية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضحت إتش.دي هيونداي، أن التعاون مع جوجل كلاود سيتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كافة قطاعات عملها الرئيسية، بما في ذلك بناء السفن ومعدات التشييد في كوريا الجنوبية.

وستقدم جوجل كلاود الحلول المؤسسية مثل منصتها فيتركس أيه.آي ، لتنمية تطبيقات صناعية محددة للذكاء الاصطناعي.

وأضافت إتش.دي هيونداي أنها جربت بالفعل استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة ما بعد البيع، لقطاع صناعة معدات التشييد.

وسابقا كان التعاون مع جوجل كلاود في يوليو 2023 الماضي ، وتعتزم الشركة وضع خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي لريادة التحول الرقمي والابتكار في مجال النشاط التجاري.