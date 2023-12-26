بالفيديو.. المصري للفكر والدراسات: العدوان الإسرائيلي على غزة له تداعيات بكل المستويات

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن العدوان الإسرائيلي على غزة لها تداعيات على كل المستويات، خاصة ما يتعلق بتصاعد الحرب الإقليمية وزيادة حدة التوترات، في ضوء اشتعال العديد من الجبهات، منها لبنان واليمن وسوريا والعراق وغيرها.

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هذه الدول شهدت تصعيد مختلف الأبعاد والأوجه منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن الحرب في غزة كانت لها تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، والوجود الغربي في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن نقطة الانطلاق لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط تتمثل في العودة إلى مسار السلام العادل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كما أقرته الحدود الدولية.

وأردف أن هذه الحرب أعادت الاعتبار بشكل قوي لمسألة السلام العادل وحل الدولتين، موضحًا أن تعطيل هذا المسار يدفع باتجاه تداعيات كارثية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني، وتمتد لتشمل إقليم الشرق الأوسط ككل.