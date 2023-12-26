محافظ شمال سيناء: تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير بحيرة البردويل

قال أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير لبحيرة البردويل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير عوامل النجاح كافة للمشروع والوصول بإنتاحية البحيرة إلي 11 ألف طن من الأسماك سنويا.

وأوضح أنه يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير وتنمية البردويل وذلك بتطهير البواغيز الرئيسية للسماح بدخول وخروج أكبر عدد من الأسماك من وإلى البحر المتوسط فضلا عن حفر قنوات شعاعية لزيادة المساحة المستغلة للصيد من المسطح المائى للبحيرة.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، أن خطة التطوير تشمل تطهير البواغيز الرئيسية التي تعتبر حلقة وصل بين البحيرة بمياه البحر، إلى جانب تطوير أطراف البحيرة التي تعرضت الي عمليات تصحر بفعل حركة الكثبان الرملية أثناء هبوب الرياح والتي غطت أجزاء من الجانب الغربي لمسطح البحيرة وذلك لمنع صيد الزريعة وزيادة حجم الاسماك، ومضاعفة المخزون السمكى وحظر الصيد في مرحلة التكاثر للأسماك.

وأشار مصيلحى إلي أن تصدير الأسماك إلى الخارج يتزايد للالتزام بالمواصفات والمعايير التصديرية باعتبارها من أجود أنواع الاسماك والتي تخضع لإجراءات الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

واضاف انه يجري ذلك الي جانب وجود ضوابط بشأن عمليات الصيد في مسطح البحيرة وأهمها منع استخدام غزولات الجر المسماة " بالكلسة " بجميع أنواعها، داخل المسطح المائى للبحيرة ،كما تم تحديد 5 حرف رئيسية للصيد داخل البحيرة.

ولفت إلى أن هناك دراسات بحثية وعلمية لمتابعة المتغيرات البيئية والتركيب النوعى لإنتاج البحيرة علاوة على إعداد خطة لزيادة إنتاجها من بعض أنواع الأسماك المطلوبة محليا ودوليا ، عن طريق إقامة حضانات للزريعة ومناطق محمية . لانتاج انواع الاسماك التصديرية الفاخرة .

وقال إن محطة بحوث التلول تقوم بتنفيذ دراسات بيولوجية على بعض أنواع الأسماك التي تنتجها البحيرة علاوة علي دراسة نسب التلوث في البحيرة وتأثيره علي تكاثر الأسماك ونموها وكذا مدى توفر الغذاء الطبيعى لزيادة احجام الاسماك، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لبحيرة البردويل' وزيادة معدلات الإنتاج السمكي خاصة من الأسماك التصديرية

وقال اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتا إلى أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز تعمل على تجديد المياه داخل البحيرة لتقليل درجة ملوحتها علاوة على دخول وخروج الأسماك كما توفر مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

وأكد فرحات أن جهاز تنمية البحيرات يعمل على تطوير وزيادة الإنتاجية لمختلف البحيرات المصرية ومن بينها بحيرة البردويل وأن الجهاز يمنع أي أعمال تضر الصيد بالبحيرات فضلًا عن زيادة الوعي لدى صائدي شمال سيناء من خلال جمعيات الصيادين.