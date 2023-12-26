مندوب مبيعات يعتدي على نجل شقيقته جنسيا فى الدقهلية

حررت سيدة بمدينة المطرية محافظة الدقهلية بلاغا اتهمت فيه شقيقها وطفلين آخرين بالتعدي جنسيا على نجلها وبمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من "سعاد.ر.م"،29 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر المطرية وبرفقتها نجلها "ف"،8 سنوات طالب بالصف الثالث الإبتدائية ومقيم بذات العنوان، تتهم شقيقها من الأم ويدعى "يوسف"، مندوب مبيعات،25 عاما، ومقيم بندر المطرية ، وطفلين آخرين وهم:"محمد.ا.ا"، 8 أعوام،طالب بالصف الثالث الإبتدائي، و"عبدالله.ع.ع"، 12 عاما ، طالب بالصف السادس الإبتدائية، ومقيم بندر المطرية، بالتعدي علي نجلها جنسيا و بأوقات متفرقة .

وقالت محررة البلاغ في محضر الشرطة، إن شقيقها قام التعدي على نجلها حال تواجده برفقته الطفل بمفردهما، والمتهمين الطفلين بمنزل كلا منهما حال لهو نجلها رفقتهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين و بمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.