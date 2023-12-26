سقوط صيدلي بمخدرات ومشروبات كحولية داخل سيارته فى الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية صيدلي حر داخل سيارته خلال سيره على طريق (المنصورة- دمياط) الغربي بعد تفتيشه والعثور بحوزته على كميات من المواد والعقاقير المخدرة و زجاجات مشروبات كحولية وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار للعميد محمد منير العدل ، مأمور مركز شرطة شربين من النقيب محمد أدهم الألقي، الضابط بإدارة مرور الدقهلية والمعين خدمة تأمين طريق(المنصورة – دمياط ) الغربي بنطاق دائرة مركز شربين بتمكنه من ضبط "أحمد .م.ا"،36 عاما، صيدلي، ومقيم بمنطقة أرض غنيم دائرة مركز شربين ، حال قيادته السيارة رقم (د س ف 2491) ملاكي ويحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين باتجاه دمياط وبحوزته مواد مخدرة ومشروبات كحولية.

وعثر بحوزة الصيدلي على 20 جراما من مخدر الشابو ، و 110 أقراص لعقار الابتريل المخدر، و356 قرصا لعقاقير مخدرة مختلفة الأنواع، و4 زجاجات مشروبات كحولية، و3 هاتف محمول، ومبلغ 16880 جنيها.

بمواجهة الصيدلي بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصل اتجارة والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والسيارة للتنقل.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.