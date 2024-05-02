"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

اجتمع أيمن موسى مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية مع مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية اليوم الخميس



وأكد مدير المديرية، الإلتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال الامتحانات، وعدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات، وتكليف المتابعين بالمراحل التعليمية الثلاثة بالمرور على مقار لجان الامتحانات، (قبل الامتحانات، وليس اثناء الامتحانات) ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات، والتأكد من نظافة الفصول والديسكات ومراعاة المسافات والمرحلة العمرية (بالنسبة لطلبة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى) .

وشدد على لانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية ومراجعة أعمال الصيانة البسيطة للمرافق دورات المياه والكهرباء والأثاث.. إلخ، تفادياً لحدوث عوائق تؤثر على سير أعمال الامتحانات .

وأشار إلى التواصل مع رؤساء الأحياء والإبلاغ عن أى إشغالات بمحيط وأسوار المدارس مقار اللجان والطرق المؤدية لها، وكذا تشكيل غرفة عمليات الإدارة (المدير العام + الوكيل + مدير التعليم الثانوى + موجه أول المادة +مسئول التطوير + مسئول الأمن + عضو قانوني) .

كما أكد “موسى”، تفعيل القرار الوزاري الخاص بمكافحة الغش مع عمل محضر إثبات حالة لإى طارىء يحدث أثناء اﻻمتحانات، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية بموقف الغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة وتحديث الموقف عند اللزوم (للشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى).

كما حذر من تداول أى بيانات أو نتيجة أو إحصاءات خاصة بالامتحانات لأى جهة إلا بعد إعتمادها وورود فاكس من المديرية بالإعلان مدير المديرية مباشرة، والتنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الإعدادية بدقة والتوقيع عليها، ويتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة الموجودة بالمستشفيات للشهادة الإعدادية، ومراعاة إنتقاء رؤساء لجان سير إمتحانات الإعدادية، وإعلان جداول الإمتحانات للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .

ونبه على ضرورة الإبلاغ عن حالات الغش بالتليفون أو بأي وسيلة أخرى، وحظر دخول التليفونات المحمولة داخل اللجان مع الطلبة والملاحظين وعدم إثارة المشاكل ومنع الغش وإحكام السيطرة على اللجان .