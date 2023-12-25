لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا بإحدى قرى الدقهلية

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا بعزبة رفله حيث تبين أنه تخلص من حياته نتيجة معاناته من أزمة نفسية وظروف صحية خاصة وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أحد الأهالى بعزبة رفله التابعة للمركز بالعثور على نجله معلقا بحبل من رقبته فى المنزل جثه هامدة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى اسلام م. ع 28 عاما ومعلق بحبل بحلقة حديدية بسقف المنزل وأسفله كرسى ويرتدي ملابسه ووجود إحمرار حول الرقبة ولاتوجد ثمة إصابات أخرى.

وبسؤال والده قرر بقيام نجله بالانتحار شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة منذ فتره ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102