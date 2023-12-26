ختام المستوى الأول المتقدم لدورة (TOT) لبرنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي"

أقيم أمس بكلية التعليم المستمر- جامعة النيل الأهلية، اليوم الختامي للمستوى الأول المتقدم لدورة تدريب المدربين (TOT) لبرنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي"، والذي أطلقته مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" تحت رعاية وبشراكة كلية التعليم المستمر - جامعة النيل الأهلية، وبالتعاون مع مؤسسة هي تستطيع للتنمية، وذلك بحضور 33 متدربًا.

وتهدف الدورة الأولى المتقدمة من برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" الي اكساب المشاركين المعارف الأساسية لمفهوم علم التدريب وكذلك اكسابهم المهارات الأولية التي يجب ان تتوفر في المدرب المحترف.

ويعتبر المستوي الأول المتقدم تمهيد للالتحاق ببرنامج تدريب المدربين الاحترافي، والذي يأهل الخريجين منه للاعتماد كمدرب معتمد من كلية التعليم المستمر – جامعة النيل الأهلية، حيث ضمت لجنة التحكيم لاتمام إجتياز المستوي الأول المتقدم كلا من الدكتور أحمد عواد، المهندس محمد كامل، الدكتور وائل زكي، الدكتور حازم عواد، والدكتور أحمد عبدالرحمن.