وكيل نقل البرلمان يطالب الحكومة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة لجذب الاستثمارات بقناة السويس

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المنطقة الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى ضرورة تذليل أى معوقات من شأنها تقييد الاستثمار بتلك المنطقة.

وقال قرقر في تصريحات له اليوم: يحسب للدولة والقيادة السياسية، اهتمامها البالغ بقناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، حيث شهدت تطويرا غير مسبوقا، في ظل خطة الدولة لتصبح مركزا لوجستيا إقليميا.

وأشار قرقر، إلى أن ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الحاجة إلى بعض التعديلات التشريعية بشأن الإجراءات الضريبية وحوافز الاستثمارات، أمر مهم يتطلب من الحكومة الإسراع في إعداد تلك التعديلات وعرضها على البرلمان، بهدف الإسراع في تذليل أى عقبات أمام الاستثمار بمنطقة قناة السويس.

وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ضرورة التوسع في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتتماشى مع القيمة الاقتصادية لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاقتصادية في العالم إن لم تكن أهمها، وكذلك تماشيا ما بذلته الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ بالمنطقة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا النائب وحيد قرقر، إلى أن الأهمية الكبرى لقناة السويس، تفرض علينا استحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.

وأشار إلى أهمية التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.