ليفربول يخشى جولة البوكسينج داي أمام بيرنلي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "تيرف مور"، لمتابعة انطلاق جولة "البوكسينج داي"، بين فريق ليفربول الذى يحل ضيفًا على نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وتحمل تلك الجولة اسم "بوكسينج داي"، والتى تعود تسميتها إلى الحقبة الإقطاعية، عندما كان النبلاء يمنحون العاملين لديهم صناديق تحوي مواد غذائية، بينما أصبحت تلك الجولة في الحاضر هدية للمشجعين، رغم أنها لا تقام كاملة في نفس اليوم، بل توزع على عدة أيام، مثلما يحدث في الأسابيع العادية، وتكون إعلاناً لنهاية الدور الأول من البطولة، وستحدد هوية بطل الشتاء.

ويسعى فريق ليفربول، لحصد الثلاث نقاط، واستغلال صناديق هدايا "بوكسينج داى"، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل فى الجولتين الماضيتين، ومنعه من اعتلاء قمة البريميرليج.

بينما يدخل بيرنيلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن ظفر بالثلاث نقاط فى الأسبوع الماضي، بعد الفوز على فولهام في عقر داره.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق بيرنيلى فى المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.