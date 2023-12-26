بالفيديو.. 111 شاحنة خرجت من معبر رفح إلى منفذ العوجة صباح اليوم

قال محمود جميل مراسل القناة الأولى من أمام معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في إدخال المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، مشددًا على أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة ممثلة في أجهزتها المختلفة، وهو ما لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الفلسطينيين بكل مسارات المساعدات.

وأضاف جميل في رسالة له من أمام معبر رفح البري، أن كافة الشاحنات مازالت تتدفق وتدخل قطاع غزة، ومنذ صباح هذا اليوم هناك 111 شاحنة دخلت من خلال بوابة معبر رفح متجهين إلى منفذ العوجة، وهناك عدد من الشاحنات المصطفة على جانب الطريقة بما يصل إلى 40 شاحنة ويتم تجهيزها لدخول دفعة ثانية اليوم من خلال بوابة معبر رفح.

وتابع، أن الشاحنات الـ40 والـ111 شاحنة التي دخلت صباحا فيها عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى مستشفى ميداني وبعض المستلزمات المتعلقة بمواجهة طقس الشتاء الخاصة بالبطاطين بالإضافة إلى بعض الشاحنات عليها خيام بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود.

وأردف، مراسل القناة الأولى، أن قطاع غزة يشهد دخول شاحنات وقود كل يوم، حيث شهد صباح اليوم دخول 4 شاحنات من الغاز، كما أن بوابة معبر رفح تستقبل المصابين، وفي مساء هذا اليوم سيصل عدد من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية.