وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات محصول القمح.. صور

أجري المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لزراعات محصوب القمح بالموسم الجديد، للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات، حيث أن السياسة الصنفيه لوجه بحرى هى سدس 14، سخا 95، سخا 96، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، مصر 3، مصر 4.

وأشار وكيل الوزارة، إلى انه بناء على تعليما السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فقد تم التوجيه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها الإنبات، بالإضافة إلى التقلبات الجوية، حيث أن القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات، بالإضافة إلى الاهتمام بمقاومة الحشائش العريضة أو الرفيعه بالمبيدات والمعدلات الموصى بها، وان هذه المبيدات متوفرة بالجمعيات الزراعية.

وأكد وكيل الوزارة، للمزارعين أثناء الاستماع إلى شكواهم ان سعر الضمان للقمح 1600 جنيه للإردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، ووجه المزارعين بضرورة الاهتمام برية المحاياه وعدم تأخيرها عن المواعيد الموصى بها، مع إضافة السماد الأزوتى قبل الرى مباشرة مع صرف المياه الزائدة بعد الرى ، ومقاومة الحشائش المتخلفة من عملية الرش يدويا ، وذلك من اجل زيادة انتاج المحصول.