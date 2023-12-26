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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

29 يناير.. النطق بالحكم في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

الفنانة نسرين طافش
الفنانة نسرين طافش
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قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم في  معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وذلك على الحكم الصادر بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد، أنها أصدرت بسوء نية شيكا بقيمة 4 ملايين، لصالح سيدة تٌدعى نشوى صفاء الدين، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع «نشوى» سندًا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرًا من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومزيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

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